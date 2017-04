Studie: Autohersteller geben für Neuwagen Rabatte in Rekordhöhe

Trotz guter Konjunktur bieten Autohersteller für den Kauf von Neuwagen auf dem deutschen Markt Rabatte in Rekordhöhe an.



Wie eine aktuelle Studie des CAR-Forschungszentrums der Universität Duisburg Essen zeigt, lag das Rabattniveau im März um 35 Prozent höher als im Januar 2010.



Wegen der Debatte um Dieselmotoren ist davon auszugehen, dass die Rabatte der Autohersteller in den nächsten Monaten konstant bleiben oder sogar weiter steigen werden.