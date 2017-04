Google reichert Suchergebnisse mit Faktenchecks an

Sowohl bei Google-News als auch bei der Google-Suche führt Google einen neuen Service ein: Wenn für einen Treffer ein Faktencheck existiert, wird dieser mit angezeigt, sofern er von einem seriösen Medienunternehmen stammt und in einem bestimmten technischen Format vorliegt.



Laut Google-Blog kämen nur Medien in Frage, die auf Basis von Algorithmen als seriöse Informationsquellen eingeschätzt werden. Der Nutzer erhält in einem neuen Fenster mitgeteilt, um welche und wessen Behauptung es geht und ob eine seriöse Quelle die Informationen verifiziert oder widerlegt hat.



Das "Faktencheck-Label" wurde bereits in einigen Ländern erfolgreich getestet. Es sei für Medienunternehmen und Verlage weltweit verfügbar.