Arabische Staaten: Immer mehr Frauen reichen die Scheidung ein

Viele Menschen aus dem Westen denken bei arabischen Frauen an Personen, die unterdrückt, vollverschleiert und zwangsverheiratet werden. Allerdings findet dort momentan ein gesellschaftlicher Wandel statt.



Zwar gibt es immer noch arrangierte Ehen, allerdings werden sehr viele davon wieder aufgelöst, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Vor allem viele Frauen lassen sich in arabischen Ländern mittlerweile scheiden. Sie werden moderner und pochen mehr auf ihre Rechte.



Selbst in Saudi-Arabien halten 30 Prozent der Ehen nicht. In Ägypten sind es mittlerweile 40 Prozent. Es stoßen dort immer mehr aufgeklärte Vorstellungen mit traditionellen Geschlechterbildern zusammen.