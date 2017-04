Frankreich: Dekret zur Stilllegung von AKW Fessenheim unterzeichnet

In Frankreich ist ein Dekret zur Stilllegung des umstrittenen Atomkraftwerkes Fessenheim erlassen worden.



Die Anordnung zu dem AKW unweit der Grenze zu Deutschland, macht die Schließung allerdings von der Inbetriebnahme eines modernen Atomreaktors in Flamanville abhängig. Diese dürfte frühestens 2019 erfolgen.



Der EPR-Reaktor in Flamanville hätte ursprünglich schon 2012 in Betrieb gehen sollen, bei seinem Bau traten aber immer neue Probleme auf.