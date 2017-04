Straßfurt: Mann ersticht Ehefrau und flüchtet

In Straßfurt in Sachsen-Anhalt ist es zu einem Familiendrama gekommen. Ein 58-Jähriger hat seine 50-jährige Frau erstochen, sie starb noch in der Wohnung.



Der 26-jährige Sohn wurde von dem Mann ebenfalls angegriffen, er konnte sich verletzt auf die Straße retten. Seine lebensgefährlichen Verletzungen werden in einem Krankenhaus behandelt.



Die Hintergründe der Tragödie sind noch nicht klar. Der Mann ist auf der Flucht, nach ihm wird gefahndet.