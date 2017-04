Norwegen: Polizei entschärft bombenähnliche Vorrichtung in Oslo

In Oslo hat die Polizei in der Innenstadt ein bombenähnliches Gerät gefunden und kontrolliert gesprengt.



Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilte die norwegische Polizei mit.



Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Norwegen befindet sich seit dem LKW-Anschlag in Stockholm in erhöhter Alarmbereitschaft.