ARD spürt Fake-News auf, auch das ZDF plant einen Faktencheck im Wahljahr

Die "Tagesschau" beabsichtigt in Zusammenarbeit mit ihren regionalen Rechercheteams, die Öffentlichkeit frühzeitig über sich schnell verbreitende, relevante Fake-News zu informieren und mit redaktionell recherchierten und überprüften Fakten gegenzuhalten.



Zugleich erwartet man herauszufinden, wie verbreitet Fake-News in Deutschland sind. Dabei kann die ARD insbesondere ihre regionale Kompetenz ins Spiel bringen, da die meisten Fake-News lokal verbreitet werden.



Die ARD hat dazu am Montag das Online-Portal faktenfinder.tagesschau.de freigeschaltet. Beim Bayerischen Rundfunk arbeitet bereits seit einem Monat ein Faktencheck-Team, die "BR-Verifikation". Das ZDF ist im Wahljahr mit dem "#ZDFcheck17" dabei.