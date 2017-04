LKW-Attentat in Stockholm: Festgenommener hat wahrscheinlich LKW gefahren

Der nach dem Anschlag in Stockholm festgenommene Mann hat nach Polizeiangaben wahrscheinlich den LKW gesteuert, der am Freitag in eine Menschenmenge gerast war. Der Mann steht unter Terrorverdacht.



Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen in den Terroranschlag verwickelt sind und festgenommen werden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestehe nicht.



Bei dem Anschlag in Stockholm wurden vier Menschen getötet und fünfzehn verletzt.