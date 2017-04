Berlin erhält als erstes Bundesland ein Radgesetz, Eckpunkte stehen fest

Am Donnerstag konnte das 15-seitige Eckpunkte-Papier für ein Radgesetz präsentiert werden, das der "Dialog Radverkehr", bestehend aus Senatsverwaltung, Koalition, Team Volksentscheid Fahrrad, ADFC und BUND, somit aus der ökologisch orientierten Verkehrsszene, erarbeitet hatte.



Die Eckpunkte sehen vor: kein schwer verletzter oder getöteter Radfahrer mehr als Verpflichtung des Landes; höherer Radverkehrsanteil; Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes inkl. Radschnellwegen; "geschützte Radstreifen" auf allen Hauptverkehrsstraßen; mehr Parkplätze, auch Fahrradparkhäuser.



Die Eckpunkte bilden die Grundlage für den im nächsten Schritt zu erarbeitenden Referentenentwurf. Ist das Gesetz verabschiedet, steht ein Radverkehrsrahmenplan an. Das Radgesetz wird in ein ebenfalls geplantes umfassendes Berliner Mobilitätsgesetz integriert werden.