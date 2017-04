Explosion bei BMW: 21-Jähriger erlag Verletzungen

Am Montag kam es im BMW-Werk Ergolding zu einem schweren Unfall. Man war mit Arbeiten an einer Gasflasche beschäftigt, als es plötzlich zu einer Explosion kommt.



Vier Menschen wurden dabei verletzt, zwei davon schwerst. Sie kamen in Kliniken in Regensburg bzw. Landshut.



Der 21-jährige Schwerstverletzte erlag dort am gestrigen Abend seinen Verletzungen. Der zweite Schwerstverletzte, ein 48-jähriger Mann, ist dagegen außer Lebensgefahr.