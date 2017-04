Alsfeld: Rentnerin verscharrte Leiche im Garten und bekam deren Rente

Eine 75-jährige Seniorin war im letzten Jahr wegen gewerbsmäßigen Betruges verurteilt worden. Sie hatte sich jahrelang um ihre Freundin gekümmert, als diese dann mit 81 Jahren verstarb.



Die 75-Jährige vergrub dann die Leiche ihrer Freundin im Garten und kassierte so deren Rente und ihr Pflegegeld. Die Höhe des Betrugsschadens beträgt etwa 135.000 Euro.



Die Seniorin geht nun in Berufung. Sie will eine Strafminderung erwirken. Ursprünglich war sie zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden.