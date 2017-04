Dortmund: Randalierer auf Sportplatz von einem Polizisten ins Bein geschossen

An einem Sportplatz in Dortmund hat ein Polizist einen renitenten Mann angeschossen und verletzt. Die Kugel traf das Bein des Mannes, der danach von einem Notarzt versorgt wurde.



Ein Anrufer hatte der Polizei am Abend gemeldet, dass ein randalierender Mann ohne Schuhe und Socken den Spielbetrieb störe.



Als die Beamten am Sportplatz ankamen, wehrte sich der Mann gegen die Polizisten. Auch der Einsatz von Pfefferspray und ein Warnschuss konnten den Randalierer nicht beruhigen.