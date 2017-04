Europawahlen 2019: Yanis Varoufakis kandidiert eventuell für DiEM25

Yanis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, hat seine Tätigkeit als Hochschullehrer wieder aufgenommen. Der Hörsaal an der Athener Universität ist brechend voll, das Thema sind die klassischen ökonomischen Texte.



Varoufakis kann aber auch feststellen: "Ich bin stärker in Politik vertieft, als ich es als Minister war". Seine Plattform bildet die "Democracy in Europe Movement (DiEM25)", die jüngst einen "New Deal" vorstellte mit "umfassenden politischen Maßnahmen um Europa zu retten".



Möglicherweise wird Varoufakis bei den Europawahlen 2019 kandidieren, wenn DiEM25 antritt. "Es muss etwas getan werden in Griechenland, Deutschland, Europa", so Varoufakis, "wenn das heißt, dass wir antreten sollen, werden wir das tun".