Bayern: Neunjähriges Gymnasium wird wieder eingeführt

Vor 15 Jahren wurde in Bayern das G8 eingeführt, was heißt, dass Schüler an Gymnasien statt in neun Jahren in acht Jahren die allgemeine Hochschulreife erreichen mussten.



Nun kehrt das Bundesland wieder zum neunjährigen Gymnasium zurück. Nach Horst Seehofer soll diese Entscheidung ein Signal für ganz Deutschland sein. "Aber das können nur wir, weil wir die finanziellen Ressourcen haben.", so der CSU-Politiker.



Trotzdem soll die Möglichkeit bleiben, dass Schüler, die es wollen, das Gymnasium auch weiterhin in acht Jahren absolvieren dürfen.