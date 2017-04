Niederlande: Skandal um Kindermalbuch - Adolf Hitler zum Ausmalen

Eine Drogeriekette Kruidvat hat in den Niederlanden nach Protesten ein Malbuch mit einem Porträt Adolf Hitlers zurückgezogen.



Der Nazi-Diktator zeigt auf dem Bilde den Hitlergruß, auf einem Ärmel ist ein Hakenkreuz abgebildet.



Die Malbücher sind am Montag in die Geschäfte gekommen und dann sofort aus dem Verkauf genommen worden. Man untersucht nun, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.