Bombe in St. Petersburger Wohnhaus entschärft

In der Millionenmetropole St. Petersburg hat die Polizei in einem Wohnhaus eine Bombe gefunden, die nun von Experten entschärft wurde.



Der Geheimdienst FSB teilte mit, man habe zuvor alle Bewohner evakuiert, niemand kam bei dem Einsatz zu Schaden.



Die Sicherheitsvorkehrungen in der russischen Stadt wurden nach dem Anschlag auf die Metro extrem erhöht.