Sieben Jahre nach Mord an Bankiersfrau Bögerl: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Knapp sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.



Der Mann ist am Mittwochabend aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung gefasst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ob er tatsächlich mit dem Fall zu tun hat, wird noch geprüft.



Die damals 54-jährige Frau war 2010 entführt und erstochen gefunden worden. Eine Lösegeldübergabe scheiterte. Der Verdächtige hatte 2016 in betrunkenem Zustand über die Tat geredet, Zeugen hatten das per Handy aufgenommen.