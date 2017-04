Recep Tayyip Erdogan zu Giftgasangriff in Syrien: "Hey Mörder Assad"

In Syrien ist es mutmaßlich zu einem Giftgasangriff gekommen, der in der ganzen Welt für Entsetzen gesorgt hat.



Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan wand sich nun direkt an den syrischen Machthaber, dem er diesen Angriff unterstellt.



Im Hinblick auf die vielen Kriegstoten sagte er: "Hey Mörder Assad, wie willst Du Dich vor deren Fluch retten?". Auch die Vereinten Nationen attackierte Erdogan, die angesichts des Leides "schweigen" würden.