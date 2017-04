Antisemitismus in Berlin: Jüdischer Junge wird gemobbt und verlässt deswegen Schule

In Berlin wurde ein jüdischer Junge an der Friedenauer Gemeinschaftsschule wegen seiner Religionszugehörigkeit derartig gemobbt, dass er die Schule verließ.



Als der 14-Jährige an die Schule kam, fand er sich zunächst schnell zurecht. Als er allerdings erzählte, dass er Jude ist, kam es plötzlich zu antisemitischen Beleidigungen wie "Juden sind alle Mörder" und zuletzt wurde der Junge von anderen Schülern gewürgt und mit einer Spielzeugpistole bedroht.



Als die Schule von dem Mobbing erfuhr, hatte man noch versucht, mit der Klasse zu reden und auch Holocaust-Überlebende eingeladen. Das half allerdings nichts und gegen die gewalttätigen Schüler wurde Strafanzeige erstattet.