Portugal: Mindestens fünf Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

In der Gemeinde Ferreiros de Avões in Portugal kam es in einer Feuerwerks-Produktionshalle zu einer Explosion, die mindestens fünf Tote forderte. Der folgenschwere Unfall ereignete sich am gestrigen Dienstagabend kurz vor 18 Uhr.



Alle Opfer seien Mitarbeiter des Feuerwerksunternehmens, so der Staatssekretär des Innenministeriums, Jorge Gomes, der noch am selben Abend zur Unfallstelle eilte. Auch die Leiche des Fabrikbesitzers sei geborgen worden. Weitere drei Menschen würden noch vermisst.



Um das Feuer zu löschen, waren mehr als 120 Feuerwehrmänner im Einsatz. Der Löscheinsatz war vor allem deshalb so aufwendig, weil man befürchtete, dass die Flammen auf ein nahe liegendes Waldstück übergreifen könnten.