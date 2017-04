Neuseeland: Postboten sollen bald Hähnchen und Pommes zustellen

In Neuseeland werden demnächst Essenslieferungen per Post zugestellt. Medienberichten zufolge haben die lokale Vertretung der amerikanischen Fastfood-Kette KFC und die neuseeländische Post eine Zusammenarbeit beschlossen.



Postboten liefern demnach das im Internet Bestellte direkt beim Kunden ab. In der nordöstlichen Stadt Taurange soll zunächst ein Probelauf gestartet werden.



Die Post will damit neue Geschäftsbereiche erschließen, um das eigene Überleben zu sichern. Für KFC sei das Experiment eine Chance, mehr Kunden direkt zu erreichen.