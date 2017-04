Telekom: Unlimitierte LTE Streaming-Flat kommt

Die Telekom lud heute Vormittag zu einer Pressekonferenz und präsentierte ein neues Angebot. Noch diesen Monat startet der Konzern "Stream On". Damit müssen sich Musik und Videostreamfreunde nie wieder Gedanken um ihr Highspeedvolumen machen.



Bei der Nutzung von Stream on Partnern, wie Youtube, Sky go oder Apple Musik, wird der Verbrauch nicht mehr auf das LTE-Datenvolumen angerechnet. Man streamt also völlig unendlich. Und das ohne Aufpreis!



Der Nutzer schon also sein kostbares Datenvolumen, z.B. zum regulären surfen oder für Whatsapp. Angeboten wird der Dienst ab MagentaMobil M (nur Musik) oder MagentaMobil L (mit Video). Mehr Infos siehe Quelle.