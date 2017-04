Verleger kritisieren Gesetzentwurf gegen rechtswidrige Äußerungen im Netz

Ein Gesetzentwurf des Justizministers nimmt Internetplattformen bei Strafe in die Pflicht, alle strafrechtswidrigen Äußerungen zu entfernen. Stephan Holthoff-Pförtner, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, sieht dadurch die Meinungsfreiheit bedroht und macht juristische Bedenken geltend.



Privatunternehmen fehlt es an Ressourcen und Ermittlungsrechten, um "die Wahrheit oder Unwahrheit kritischer Behauptungen über Politiker, Sportler, Unternehmer oder wen auch immer zu überprüfen", so Holthoff-Pförtner im Dpa-Interview. Angesichts der Bußgelddrohung würden sie im Zweifel löschen.



Über die Strafbarkeit einer Äußerung zu befinden, ist die Angelegenheit von Gerichten, wie auch Justizminister Heiko Maas (SPD) noch 2016 betont hatte. Holthoff-Pförtner führt aus: "Im Internet gelten die gleichen Äußerungsschranken wie außerhalb".