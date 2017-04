Windows Vista ist am Ende angekommen

Microsoft stellt am 11. April den erweiterten Support für Windows Vista ein. Das heißt, an diesem Tag erscheint ein letztes Update für das alte Betriebssystem, dann heißt es "Game Over".



Nach dem 11. April können Cyberkriminelle die Schwachstellen von Vista ausnutzen, um Computer zu kapern. Deswegen wird dringend empfohlen, die veraltete Windows-Version durch ein neues Betriebssystem zu ersetzen.



Windows Vista erschien im Januar 2007. Microsoft unterstützte somit diese Windows-Fassung über zehn Jahre lang.