USA: Kohlenmonoxidvergiftung - Teenager stirbt nach Pool-Defekt

Ein 13-Jähriger ist wegen einer defekten Poolheizung in einem Hotel im US-Bundesstaat Michigan ums Leben gekommen.



Er starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Mehr als ein Dutzend weitere Menschen klagten nach dem Gasaustritt über Übelkeit, sie wurden in Krankenhäuser gebracht.



Die Angestellten des Hotels setzten einen Notruf ab, nachdem sie sechs Kinder beim Pool entdeckt hatten, die nicht mehr ansprechbar waren.