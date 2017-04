Indien: Deutsche an Strand vergewaltigt

Eine 38-jährige deutsche Touristin wurde in Indien am Strand offenbar von zwei Unbekannten vergewaltigt. Die Frau war alleine an dem abgelegenen Strand.



Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Medizinische Untersuchungen bestätigten die Angaben der Frau.



Die Polizei ermittelt nun und befragt Personen. Festgenommen wurde bis jetzt jedoch niemand.