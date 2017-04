Nepal: Flughafenbetrieb durch umher laufende Raubkatze lahmgelegt

Auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sorgte ein umher laufender Leopard für Furore. Etwa eine Viertelstunde musste der Flughafen lahmgelegt werden, weil der Leopard sich auf einem Rollfeld aufhielt.



50 Personen waren im Einsatz, um das Tier zu fangen. Eigentlich leben die Tiere in Naturschutzgebieten, doch in letzter Zeit kam es öfter zu einem Zusammentreffen von Leopard und Mensch.



Bereits im Februar musste in Kathmandu ein Leopard gefangen und in einen Zoo gebracht werden. Experten erklären, dass der Lebensraum der Tiere kontinuierlich schrumpfe.