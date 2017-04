NSU-Prozess: Verfassungsschützer muss Mord mitbekommen haben

Aus einem noch nicht veröffentlichten Bericht von "Forensic Architecture" geht hervor, dass Verfassungsschützer Andreas Temme den NSU-Mord an Halit Yozgat in einem Internetcafé in Kassel mitbekommen haben muss.



Mit einer Geräuschsimulation, welche die Londoner Experten im eigens dafür nachgebauten Kasseler Internetcafé durchgeführt haben, stellte man fest, dass Temme sowohl die Schüsse gehört, als auch die Leiche gesehen haben muss.



Beides bestritt der Verfassungsschützer bei mehreren Verhören und Anhörungen.