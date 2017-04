USA: Hier kracht es - Die gefährlichste Brücke der Welt

Sie gilt als die unfallreichste Brücke der Welt, dabei ist sie doch so unscheinbar: eine Brücke in North Carolina.



Da die Brücke vor über 100 Jahren gebaut wurde, ist sie baulich nicht auf dem neuestem Stand und mit 3,55 Metern niedriger als normale Brücken.



Ein großes Schild warnt noch davor, dass Fahrzeuge über 3,55 Meter die Brücke nicht passieren sollten. Umsonst, denn regelmäßig missachten Fahrer diese Warnung und so kommt es im Schnitt einmal im Monat zu einem Unfall an der Brücke. Die besten "Unfallszenen" werden sogar auf einer Webseite dokumentiert.