Olympia: Neue Doping-Enthüllungen - Jamaikas Sprinter unter Verdacht

Nach den Doping-Enthüllungen rund um die jamaikanische Sprintstaffel sind weitere auffällige Blutwerte während der Olympischen Spiele in Peking 2008 bekannt geworden.



Wie das Internationale Olympische Komitee bestätigt, seien die Tests aber in Absprache mit der Weltantidopingagentur damals nicht weiter verfolgt worden.



Zur Begründung hieß es, verantwortlich für erhöhte Blutwerte in Peking sei verunreinigtes Fleisch gewesen.