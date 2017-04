Altdorf: Sechs Männer verprügeln Frau

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine 25-jährige Frau von Sechs Männern verprügelt, als sie zu Fuß auf der Nürnberger Straße unterwegs war.



Plötzlich stellten sich drei Männer in den Weg, von hinten kamen weitere drei Männer und schlugen ohne Vorwarnung au die Frau ein.



Laut Polizei war die Frau von den Schlägen "deutlich gezeichnet". Drei der Täter waren ca. 1,80m groß und hatten kurze schwarze Haare. Also sie sich entfernten, unterhielten sie sich in einer unbekannten Sprache. Die Polizei sucht nun Zeugen.