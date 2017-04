Afrikapolitik: Entwicklung und Verteidigung müssen kooperieren

Im Interesse der Stabilität sowohl in Afrika als auch in Europa müssen, so die Sicht der Ministerien der Verteidigung sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf der Afrika-Konferenz der Bundesregierung in Berlin, die Bereiche Verteidigung und Entwicklung miteinander kooperieren



Die Bundeswehr engagiert sich zunehmend aufgrund der Flüchtlingsbewegung in Richtung Norden. Der Entwicklungssektor ist gefordert, wo es gilt, für junge Afrikaner, die berechtigterweise angesichts von Terror und Arbeitslosigkeit einen Ausweg suchen, eine Perspektive und Wohlstand zu entwickeln.



Laut Verteidigungsministerin von der Leyen funktioniere die Verzahnung der Entwicklungs- und Sicherheitspolitik in Deutschland gut. In Europa verbinde die gemeinsame europäische Kommandozentrale für Auslandsmissionen nun den zivilen und militärischen Strang.