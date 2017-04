Berlin.de: US Army sucht russisch sprechende Statisten für realitätsnahe Übung

"Gesucht werden Statisten für Rollenspiele bei Trainingseinsätzen der U.S. Army. Durch die Statisten wird die Zivilbevölkerung in Krisengebieten dargestellt." schreibt die Optronic HR GmbH in einer auf dem offiziellen Hauptstadt-Portal veröffentlichten Stellenanzeige.



Einsatzort ist Hohenfels, Bayern. In künstlichen Dörfern sollen sich die Truppen optimal auf Auslandsmissionen vorbereiten. Einstellungsvoraussetzung sind "gute Sprachkenntnisse in Russisch", was den Schluss zulässt, es solle ein Krisengebiet mit russisch sprechender Bevölkerung simuliert werden.



Russland verfolgt ähnliche Pläne. Wie der Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, im März mitteilte, sei beabsichtigt, an einem Nachbau des Berliner Reichstagsgebäudes das Stürmen von Gebäuden üben zu lassen. Darüber hinaus würden weitere Schauplätze des Zweiten Weltkrieges nachgebaut werden.