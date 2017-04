Zahl der Pendler steigt auf Rekord - München an der Spitze

Die Zahl der Pendler in Deutschland ist auf einen Rekordwert gestiegen. Das geht aus einer neuen Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) in Bonn hervor.



2016 pendelten bundesweit bereits 60 Prozent aller Arbeitnehmer zum Job in eine andere Gemeinde. Im Jahr 2000 waren es erst 53 Prozent.



München steht bei den Pendlern an der Spitze. Dort arbeiteten 2016 rund 355.000 Menschen, die außerhalb der Landeshauptstadt wohnten. Auf Platz zwei folgt Frankfurt am Main mit 348.000 Pendlern.