Vor Uruguays Küste: Frachter im Atlantik verschollen - vermutlich gesunken

Ein südkoreanisches Containerschiff mit 24 Menschen an Bord ist vermutlich vor der uruguayischen Küste gesunken.



Ölflecken im Atlantischen Ozean 3.700 Kilometer vor Uruguay wiesen darauf hin, dass die "Stellar Daisy" Schiffbruch erlitten habe, heißt es in einer Mitteilung der uruguayischen Marine.



Der Frachter hatte am Freitag einen Notruf gesendet. In dem Gebiet wurden inzwischen zwei philippinische Seeleute in einem Rettungsboot gefunden, die Suche nach Vermissten geht weiter.