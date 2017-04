Arbeitsmarkt: Mehr Rechte für Leiharbeiter - Gesetz gegen Missbrauch

Der Missbrauch von Leiharbeit wird von heute an rechtlich eingeschränkt.



Laut dem neuen Gesetz dürfen die etwa eine Million Leiharbeiter in Deutschland nur noch anderthalb Jahre an ein Unternehmen verliehen werden. Danach müssen sie entweder übernommen oder abgezogen werden. Ausnahmeregelungen durch die Tarifpartner sind allerdings möglich.



Die Reform sieht außerdem vor, dass Leiharbeiter nach neun Monaten Anspruch auf den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte haben. Zudem dürfen sie nicht mehr als Streikbrecher eingesetzt werden.