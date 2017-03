München: "Reichsbürger" versuchten mit Fantasieausweis nach Mallorca zu reisen

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen hat zwei so genannten "Reichsbürgern" den Flug nach Mallorca verwehrt.



Der Grund: Das Paar hatte nur Fantasiedokumente in Form eines "Heimatscheins des Freistaates Preußen" bei sich.



Auf der Wache wollten die "Reichsbürger", die die Bundesrepublik nicht als Staat anerkennen, einen Passersatz zum Reisen. Die Beamten verweigerten dies, die beiden hätten sich rechtzeitig vor der Reise um ordentliche Papiere kümmern müssen.