7,5 Milliarden Euro für pünktliche Bahn

Es ist ärgerlich, wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat und man dadurch nicht pünktlich zu einem Termin kommt. Meist sind die Probleme lapidar und hausgemacht.



Nun will die Bahn aber noch pünktlicher und moderner werden. Bahn-Chef Pofalla will nun 7,5 Milliarden Euro für mehr Qualität und Pünktlichkeit bei der Bahn ausgeben.



Das Geld soll nicht nur in neue Netze, sondern auch modernere Bahnhöfe gesteckt werden. Somit will man sich auch gegen Konkurrenz, wie den Fernbüssen, absetzen.