Manche Sparkassen verlangen nun fürs Geldabheben von eigenen Kunden Geld

Einige Sparkassen haben damit begonnen, von den eigenen Kunden Gebühren für das Geldabheben an Automaten zu verlangen.



Bislang handelt es sich um etwa jede zehnte Sparkasse, die dadurch Geld verdienen will.



"Bei etwa der Hälfte dieser Institute sind noch zwei bis fünf Abhebungen im Monat gratis, danach wird eine Gebühr von in der Regel 0,50 Euro, manchmal aber auch einem Euro fällig", sagt Horst Biallo, der die Untersuchung zu dem Thema leitete.