Italien: Neues Gesetz sieht bezahlten Menstruationsurlaub für Frauen vor

Manche Frauen haben so starke Regelschmerzen, dass sie dadurch nicht arbeiten können und sich krankmelden müssen. In Italien wurde ein Gesetzesentwurf eingereicht, der solchen Frauen nun helfen soll.



Denn nach dem Entwurf dürften Frauen, die starke Schmerzen während ihrer Menstruation haben, jeden Monat drei Tage bezahlten Urlaub nehmen. Die betroffenen Frauen müssen ihre Beschwerden dann mit einem Attest nachweisen.



Von vielen italienischen Medien wird der Vorschlag begrüßt, allerdings gibt es auch Kritiker. Diese befürchten, dass Firmen dadurch lieber Männer einstellen werden. In asiatischen Ländern gibt es vergleichbare Gesetze schon länger.