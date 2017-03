Berlin: Eltern wehren sich gegen homosexuellen Kindergärtner

In einer Berliner Betreuungseinrichtung arbeitet ein homosexueller Kindergärtner, der bei den Kleinen ziemlich beliebt ist: Nur die Eltern wehren sich gegen den Mann mit einer Unterschriftenaktion.



Der Grund: Er ist homosexuell und soll deshalb nicht mehr auf die Kinder aufpassen dürfen. Der Fall sorgt in Berlin für viele Diskussionen, denn die Eltern stammen vor allem aus Russland, Rumänien, der Türkei und mehreren arabischen Ländern, die meisten seien Muslime.



"Die kommen aus einer anderen Welt", so die Geschäftsführerin des Kindergartens, die die Eltern nun ausgeschlossen hat. Deren Kinder müssten nun eine andere Betreuungsstätte aufsuchen.