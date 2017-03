Hier singt der russische Präsident Putin einen 90er Jahre Hit

Mit dem Lied "Creep" hatte die Band "Radiohead" in den neunziger Jahren große Erfolge feiern können und "Creep" wurde in jedem Club gespielt.



Anscheinend auch in Russland und der russischen Präsident Wladimir Putin muss ein großer Fan von dem Lied gewesen sein.



Denn nun hat Putin selber vor der Kamera den "Creep"-Song eingesungen. Das beweist ein Video auf YouTube. Natürlich handelt es sich dabei nur um ein Fake. Das Video wurde so geschnitten, als ob es ausgesehn hat, als ob Putin die Rock-Hymne sang.