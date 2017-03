Regensburg: Mann sticht am hellichten Tag mit Messer auf anderen ein

In Regensburg ist es heute in der Altstadt mitten am Tag zu einem Messerangriff gekommen, bei dem das Opfer schwer verletzt wurde, aber nicht mehr in Lebensgefahr schwebt.



Ein 23-jähriger syrischer Mann stach auf einen anderen Mann ein und ließ das Messer am Tatort zurück. Zwischen Täter und Opfer besteht keinerlei Verbindung. Der Tatverdächtige konnte gefasst werden und er es wurde Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes beantragt.



Die Polizei geht davon aus, dass es sich um keine politische Tat handelt und erste Ermittlungen lassen eine psychische Erkrankung des Mannes vermuten, der seit 2013 als Asylbewerber in Deutschland lebt.