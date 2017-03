DiEM25: "New Deal" soll die EU von innen erneuern

Am 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge gaben die 27 Staats- und Regierungschefs eine Gemeinsame Erklärung zur Zukunft Europas ab und präsentierte DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025) einen "New Deal" für Europa.



Auf den "fortgeschrittenen Zustand des Zerfalls der EU" müssten die Europäer, so der DiEM25-Mitbegründer Yanis Varoufakis, mit einer innovativen Politik-Agenda, einer "gemeinsamen ökonomischen und sozialen, transnationalen Plattform" antworten.



Zum "New Deal" gehören etwa ein Investitionsplan für eine grüne Ökonomie, eine Reichensteuer, Strafen für Umweltschäden, ein Sozialprogramm mit Recht auf Wohnung für jeden Bürger, Umverteilung der Kapitalerträge und des "finanziellen Reichtums", die Demokratisierung der Wirtschaftspolitik.