BND wendet sich gegen türkischen Geheimdienst: Ausspionierte werden gewarnt

Der türkische Geheimdienst hatte sich mit einer Liste von in Deutschland lebenden Türken an den BND gewandt, in der Hoffnung, man würde ihn bei der Ausspionierung dieser Menschen unterstützen.



Doch der Bundesnachrichtendienst düpierte den türkischen Geheimdienst und wendet sich gegen ihn: Man wolle diese hunderte Menschen vielmehr warnen und denke nicht, dass es sich dabei um Gülen-Anhänger handelt.



Man müsse "diese Listen sehr ernst nehmen", so ein Sprecher des LKA: Diese Personen müssen wissen, dass sie sich darauf befinden und eine eventuelle Türkei-Reise überdenken.