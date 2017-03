Australien: Junge Frau findet Basketball, dieser explodiert in ihren Händen

Eine Junge Frau hat am Strand von Melbourne einen Basketball gefunden und diesen aufgehoben.



Der Ball explodierte in den Händen der 21-Jährigen, die Verbrennungen am Kopf, im Gesicht und an den Unterarmen erlitten hat.



Sprengstoffexperten der Polizei untersuchten den Ball, es ist jedoch noch unklar, wodurch die Explosion ausgelöst wurde.