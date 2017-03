São Paulo: Deutscher, der auf Flughafen lebte, wird in Psychiatrie eingeliefert

Ein Deutscher, der tagelang auf dem Flughafen von São Paulo lebte und dort mehrfach Frauen attackierte, wird in eine Psychiatrie gebracht.



Der 44-Jährige wurde von Brasilien abgeschoben und bei der Landung in Frankfurt wurde der Mann erneut aggressiv und schrie herum.



Derzeit befindet er sich in der Psychiatrie der Uniklinik Frankfurt.