YouTuber Leon Machere von Polizei festgenommen

Der YouTube-Star Leon Machere befand sich auf Promo-Tour in Augsburg. Er kündigte dies zwar seinen Fans an, informierte aber nicht das Ordnungsamt.



Als durchsickerte, in welchem Hotel Leon sich befand, versammelten sich davor etwa 1.000 Fans. Er winkte nur kurz aus dem Fenster, dann begab er sich in die Innenstadt. Auch dort sammelten sich etwa 600 Fans.



Aufgrund der Menschenmasse befürchtete die Polizei ein Sicherheitsrisiko. Sie nahm den Youtuber mit auf die Dienststelle. Er wurde wegen Beleidigung der Beamten angezeigt.