Netzinitiative "Sleeping Giants" macht "Breitbart News" Werbekunden abspenstig

Knapp 1.600 Werbekunden büßten die "Breitbart News" ein. Dank sei den "Sleeping Giants", die via Twitter Firmen darauf aufmerksam machen, dass ihre Werbung in dem ultrarechten Umfeld erscheint, und anfragen, ob sie dort wirklich werben wollen. Die "Giants" haben Twitter-Accounts in fünfzehn Ländern.



Die Liste derer, die die "Breitbart News" nicht mehr mit Werbung finanzieren wollen, vielleicht auch um den Ruf ihrer Marke fürchten, kann man auf Twitter einsehen. Auf ihr befinden sich Namen wie Kellog´s, Uber und Verizon, Hofer, Lidl, Spar und Rewe, XXX Lutz, Swarovski und Zotter Schokolade.



Europa wurde auf die "Giants" im Zusammenhang mit der Rolle, die "Breitbart" bei den US-Präsidentschaftswahlen spielte, und angesichts der "Breitbart"-Pläne für Büros in Deutschland, Frankreich und Italien aufmerksam. In den USA reagierte "Breitbart" mit einem Boykottaufruf gegen Kellogg´s.