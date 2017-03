SIX setzt IBM Watson im Security Operations Center ein

IBM Watson for Cyber Security soll künftig bei SIX, dem Infrastrukturbetreiber für den Schweizer Finanzplatz, eingesetzt werden.



Cyberbedrohungen gehören zu unserem Alltag und wir müssen lernen, damit umzugehen. Schlaue Systeme, die Künstliche Intelligenz einsetzen, sind die richtigen Begleiter.



Watson soll in dem neuen, kognitiven Security Operations Center (SOC) die Internet-Kriminalität mit maßgeschneiderte Datenschutz- und Cybersicherheits-Diensten bekämpfen.